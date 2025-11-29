PUBBLICITÀ
HomeCronacaSalvatore Giordano, il processo sulla morte del 14enne arriva in Cassazione
CronacaCronaca locale

Salvatore Giordano, il processo sulla morte del 14enne arriva in Cassazione

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Salvatore Giordano, il processo sulla morte del 14enne arriva in Cassazione
Salvatore Giordano, il processo sulla morte del 14enne arriva in Cassazione
PUBBLICITÀ

Arriva in Cassazione il processo sulla morte del 14enne Salvatore Giordano, lo studente ucciso dal pesante frammento di un fregio staccatosi dalla Galleria Umberto I di Napoli il 5 luglio del 2014.

La quarta sezione della suprema corte ha fissato l’udienza per il 13 febbraio 2026.

PUBBLICITÀ

Salvatore Giordano, il processo sulla morte del 14enne arriva in Cassazione

Il 13 febbraio del 2025 la Corte di Appello di Napoli (presidente Giovanni Carbone) ha confermato la sentenza di primo grado (due anni) per gli imputati Bruno Mariano ed Elio Notarbartolo e dichiarato prescritto l’omicidio colposo per Giovanni Spagnuolo, rideterminando la pena in un anno e quattro mesi di reclusione.

I giudici di secondo grado dichiararono anche l’assoluzione per Marco Fresa e Franco Annunziata, per non avere commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato: entrambi avevano rinunciato alla prescrizione. “Sono ormai trascorsi dodici anni da quando la famiglia di Salvatore attende giustizia e il doveroso risarcimento dal Comune di Napoli”, commenta Sergio Pisani, legale della famiglia Giordano.

“Esiste una condanna a carico di un dirigente comunale, e tuttavia, il Comune e il condominio non hanno ancora provveduto a risarcire quanto dovuto. Ci auguriamo che, con la definitività della sentenza, si ponga finalmente fine a questo ritardo ingiustificabile e la famiglia ottenga la giustizia che aspetta da troppo tempo”, ha commentato il legale.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati