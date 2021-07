Samantha Curcio ha annunciato sui social la fine della relazione con Alessio Ceniccola. In queste ore, anche il corteggiatore che la tronista aveva conosciuto e scelto nello studio di Uomini e Donne, è intervenuto per dire la sua sulla rottura. Ceniccola, sebbene senza alzare i toni, ha accusato la sua (ex?) fidanzata di averlo lasciato con un post sui social, impedendogli di avere un chiarimento di persona.

“Sono le cinque del mattino, dell’undicesima notte in cui non riesco a dormire per l’angoscia che mi divora. Scrivo a quest’ora perché è come se mi sentissi “al riparo”, perché vi immagino tutti a dormire, perché questo “mondo” virtuale, in questa circostanza, mi fa molta paura. Sono una ragazza normale – dice Samantha Curcio- con una vita normale. Non avrei MAI pensato di dover scrivere questo, e, invece, la vita è imprevedibile. Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa.

Non riesco a stare in una relazione in cui manca il bacio del buongiorno ed anche quello della buonanotte. A stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci e attenzioni di nessuna natura. Non riesco a rimanere se i pianti superano di gran lunga i sorrisi. Non riesco a stare ad aspettare, perché credo che l’amore forte vada contro qualsiasi legge naturale, credo annulli qualsiasi forma di orgoglio e di egoismo.

Uomini e Donne : Samantha Curcio ha scelto Alessio, tronista di Salerno in lacrime

Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 10 maggio 2021, contro ogni previsione Samantha Curcio porta a termine il suo percorso, dopo aver conosciuto Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba. La tronista salernitana ha scelto Alessio, ma ha preso una decisione inaspettata, perché non ha voluto far uscire il nuovo compagno dallo studio ed ha fatto entrare Bohdan, che quindi, come riportato dal sito Biccy, ha subito capito di non essere la scelta.