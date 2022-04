“Quando me ne sono andata Samatha era viva”, parla la trans Pamela

“Quando me ne sono andata, era ancora viva. Ho capito quello che era successo e che mi stavano cercando solo il giorno dopo, e non riuscivo a credere a una cosa così terribile”. Questo il racconto ai carabinieri di Pamela Andress, 50enne autrice del trattamento estetico. Dopo la puntura al seno ha perso la vita Samantha Migliore, intanto la trans brasiliana è indagata a piede libero per esercizio abusivo della professione, omissione di soccorso e morte in conseguenza di altro reato.

La 50enne, che non è una estetista, conosceva Samantha Migliore perché venivano da Napoli e, già in passato, racconta il legale della 50enne alla Gazzetta di Modena, avrebbe praticato un trattamento estetico. “Avevano parlato di soldi – ha spiegato l’avvocato – ma non erano state pattuite cifre e comunque non aveva ricevuto denaro. Il trattamento alla fine è stato fatto in amicizia. La mia assistita è sconvolta, e non è vero che è fuggita”.

IL RACCONTO DEL MARITO DI SAMANTHA

Voleva aumentare la taglia del seno, ma è morta durante un trattamento estetico in casa effettuato in casa. La giovane mamma lascia cinque figli e il marito con il quale si era sposata solo un mese fa. A spiegare quanto accaduto alle telecamere di “Pomeriggio Cinque” è stato il marito Antonio che racconta di essere stato contrario da subito a quel trattamento: “Lei mi ha tranquillizzato, ma poi ho sentito che stava male e in poco tempo non riusciva più a bere e a parlare”.

Antonio racconta che la moglie e la presunta estetista erano in camera da letto quando Samantha si sarebbe sentita male subito dopo l’anestesia. “L’estetista ha portato con sé una busta con una lattina trasparente, dentro mi sembrava ci fosse del silicone”, riferisce Antonio che poi spiega di essere corso subito dalla moglie per assisterla mentre, con una scusa, la presunta estetista si è allontanata: “È scappata mentre cercavo di salvare la vita a mia moglie”.

Quando sono arrivati gli operatori del 118, però, pare che Samantha avesse perso conoscenza. Il personale sanitario ha tentato di rianimarla per circa un’ora, ma la 35enne è morta subito dopo l’arrivo all’ospedale di Baggiovara.

La 35enne lascia cinque figli avuti da precedenti relazioni. “I due maggiori hanno visto con i loro occhi la tragedia – racconta Antonio che promette – adesso mi prenderò cura io di loro: l’ho promesso a Samantha”.