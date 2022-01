Follia nel Casertano, rubano l’auto dei vigili per farsi un giro in paese: due 17enni nei guai

Ha dell’assurdo quanto successo a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, dove due ragazzi di 17 anni hanno pensato bene di rubare l’auto dei vigili per farsi un giro in paese. A riportare la notizia è Il Corriere del Mezzogiorno. I due giovani hanno forzato la porta d’ingresso del comando della polizia municipale, hanno preso la chiave dell’auto usata per pattugliare le strade e sono saliti a bordo. Ovviamente sprovvisti di patente, si sono messi alla guida della vettura girando per le strade cittadine. Il giro è durato un’ora tra le strade del centro del paese e qualche via secondaria.

Una volta terminata la scorazzata, hanno abbandonato l’auto davanti la sede del comando dei vigili e si sono dileguati convinti di averla passata liscia. Peccato per loro che nel frattempo gli agenti della municipale, dopo aver verificato l’effrazione, abbiano contattato i carabinieri. I due 17enni erano stati infatti ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre salivano a bordo dell’auto. Per loro è scattata la denuncia per furto d’uso e danneggiamento.