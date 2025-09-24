PUBBLICITÀ
Sangue fuori al bar a Porta Capuana, uomo accoltellato a schiena e fianco

Di Nicola Avolio
Un 42enne originario del Kirghizistan si è presentato all’ospedale Annunziata con ferite d’arma da taglio.

Arrivati i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto, dai primi accertamenti pare che l’uomo, poco prima mentre si trovava in zona Porta Capuana nei pressi di un bar non meglio indicato da un gruppo di persone verosimilmente di etnia magrebina, sarebbe stato colpito con un coltello nella zona sottoscapolare destra ed al fianco destro.

La vittima è stata trasferita nell’ospedale “Pellegrini”. Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

