PUBBLICITÀ

Un bus lasciato insanguinato e una denuncia degli operatori ai sindacati. L’episodio si è verificato venerdì sera lungo la tratta Napoli-San Valentino Torio.

Sangue sull’autobus dei Paesi Vesuviani, l’allarme dei conducenti: “Saliamo a bordo con paura”

Ma il caso non sarebbe isolato, come denuncia chi per lavoro frequenta questa tratta: “Le corse delle ore 21 e delle 22.20 – viene spiegato – che partono da Napoli per via esterna passano per Cercola, Sant’Anastasia, Somma, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino, Striano, Sarno e San Valentino”, sarebbero frequentate – si sostiene – soprattutto da persone ubriache e “che più di una volta arrivano ad affrontarsi, causando situazioni di reale pericolo, in primis per loro stessi ma anche per chi deve condurre e gestire ciò che si viene a crearsi. Se tutto va bene, urlano, fumano, fanno perfino i loro bisogni nei bus”.

PUBBLICITÀ

Da ciò che si apprende, già in passato gli autisti avrebbero manifestato la loro esasperazione nell’effettuare questi turni, ritenendoli pericolosi. I conducenti, alla luce dell’ennesimo episodio, causato da circostanze che non sono state chiarite, hanno deciso di allertare le sigle sindacali, alle quali hanno chiesto di evidenziare ancora una volta la problematica ai responsabili dell’azienda (la linea è gestita dall’Ente Autonomo Volturno). “Anche perché – spiega qualcuno – questo non è più un servizio che può essere usufruito da tutti, ma diventa appannaggio solo di pochi soggetti”.