Dai 600mila euro ad Amadeus agli 80mila per i Maneskin: i cachet del Festival di Sanremo

Mancanco poche ore all’inizio del Festival di Sanremo. Domani sera comincerà la kermesse musicale più seguita e importante d’Italia, che vedrà per il terzo anno di fila Amadeus direttore musicale. L’Ariston sarà totalmente aperto al pubblico e la capienza sarà garantita al 100% (leggi qui). Svelati i prezzi per assistere dal vivo alle esibizioni musicali (clicca qui per scoprirlo), c’è grande curiosità attorno al cachet percepito da Amadeus e dagli ospiti che si susseguiranno nel corso delle 5 serate. Alla domanda che si fanno milioni di curiosi non c’è una risposta ufficiale, bensì delle indiscrezioni riportate da diverse testate.

I cachet di Sanremo

Il direttore artistico dovrebbe percepire un compenso che varia tra i 500 e i 600mila. Tra gli ospiti più attesi c’è sicuramente Checco Zalone che dovrebbe vedere il proprio cachet lievitare fino ad un massimo di 50mila euro. Qualcosina in più potrebbe essere destinata a Laura Pausini, artista ormai internazionale. Alcune indiscrezioni parlano di un esborso pari a 80mila euro per avere i Maneskin come ospiti sul palco dell’Ariston. Non è ancora ufficiale, a poche ore dal via, la partecipazione di Fiorello. Qualora venisse confermata (così come sembra), il suo cachet potrebbe aggirarsi attorno ai 50mila euro.

Le conduttrici saranno Ornella Muti, Lorena Cesarini, Sabrina Ferilli, Maria Chiara Giannetta e Drusilla Foer. Volendo restare in linea con i compensi pattuiti nelle scorse edizioni, il loro cachet dovrebbe aggirarsi – in media – ai 25mila euro a serata. Infine i cantanti big potrebbero ricevere il solito indennizzo a titolo di rimborso e quindi all’incirca 48 mila euro.