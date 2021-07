Sant'Antimo, il Comune è fallito ufficializzato dai commissari il dissesto finanziario

Ieri la Commissione Straordinaria ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Sant’Antimo. I commissari Maura Nicolina Perrotta, Simonetta Calcaterra e Salvatore Carli hanno firmato la Delibera numero 10 che sancisce lo stato di difficoltà delle casse comunali. “Sin dall’insediamento l’Organo commissariale ha profuso massimo impegno per fronteggiare le gravi criticità economiche emerse, causate da situazioni debitorie pregresse. A tal fine la Commissione ha assunto tutte le misure necessarie a fronteggiare gli effetti prodotti dal deficit finanziario ereditato, tra cui il taglio delle spese non indispensabili, il recupero delle entrate nei confronti dei contribuenti morosi, nonché la richiesta di anticipazione di liquidità ai competenti organi centrali, con cui si è reso possibile estinguere debiti pregressi per oltre 11 milioni di euro, per impedire ulteriori oneri accessori a carico dell’Ente”, dichiara la Commissione.

SANT’ANTIMO IN DISSESTO FINANZARIO

La Commissione del Comune di Sant’Antimo hanno indicato le motivazioni che ne hanno determinato la difficile scelta, confermata anche dal parere del collegio dei revisori: “Recenti pignoramenti di ingentissima portata, scaturenti da ulteriori debiti emersi privi di totale copertura finanziaria, contratti dalle precedenti amministrazioni elettive, hanno prodotto un blocco di somme giacenti nella cassa comunale per ulteriori 15 milioni circa di euro, determinando in tal modo una condizione di deficit talmente grave da non consentire più l’assolvimento dei servizi indispensabili, come certificato dalla relazione del collegio dei revisori dei conti“.