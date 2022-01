Saverio morto a 17 anni ad Aversa, le parole struggenti della fidanzata: «Non so se posso farcela senza te»

Momenti di strazio e di dolore quelli che sta vivendo la comunità di Frignano, che nelle scorse ore ha appreso della tragica morte di Saverio Magliulo. Il ragazzo, 17 anni, ha perso la vita a seguito di uno schianto tra il suo scooter ed un’altra auto, guidata da un giovane che è rimasto illeso dopo l’impatto. Al momento sono ancora da chiarire le dinamiche del sinistro che ha portato alla morte di Saverio: sul caso indagano le forze dell’ordine.

Le dediche degli amici e le parole strazianti della fidanzata

In poco tempo, specie nelle ultime ore, basta fare un giro sui profili social di Saverio per capire quanto fosse benvoluto da tutti i suoi amici e da chi conosceva. Centinaia e centinaia di messaggi sono arrivati nel giro di pochissimo tempo. «Mi hai spezzato il cuore», scrive un amico. Poi ancora: «Sei volato in cielo, adesso ci guarderai da lassù… vero?».

A catturare l’occhio, però, non potevano non essere le parole della fidanzata di Saverio. La ragazza è distrutta e, dopo aver appreso del terribile incidente che è costato la vita al giovane, ha trovato la forza di scrivere qualche parola soltanto qualche ora fa. «Non devi preoccuparti, io ti starò sempre vicino. Però promettimi che, adesso, tu volerai più in alto di tutti». Poi, dopo aver condiviso le pagine dei giornali che annunciavano la tragedia, scrive «Mi si spezza il cuore». Appaiono ancora altre foto con altrettante didascalie: «Non credo di potercela fare Savè… mi manchi. Sei indescrivibile».