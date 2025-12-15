PUBBLICITÀ
Sbanda con l’auto e si schianta fuori strada nel Casertano, Vincenzo muore dopo l’incidente

Di Nicola Avolio
Dramma presso la rotonda del cimitero a Recale dove un uomo ha perso la vita dopo un malore mentre si trovava alla guida della propria auto.

La vittima, Vincenzo Monaco, 60enne di Marcianise, viaggiava a bordo di un’utilitaria di colore grigio quando sarebbe stato colto da un malore, probabilmente un infarto, finendo la propria corsa fuori dalla carreggiata.

Altri automobilisti presenti lungo la strada, hanno allertato i soccorsi. Il personale sanitario, giunto a bordo di un’auto medica, ha tentato le manovre di rianimazione ma per l’uomo, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

