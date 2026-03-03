Scacco al clan Licciardi, la Procura non fa sconti: chiesti 2 secoli di carcere

PUBBLICITÀ

Si profila una vera e propria stangata per i ras del clan Licciardi arrestati nel maxi blitz dell’aprile 2025. Un’inchiesta partita dall’omicidio di Domenico Gargiulo, avvenuto nel 2019 e che portò già all’emissione di 8 misure cautelari nei confronti di appartenenti al clan Licciardi, parte della cosiddetta Alleanza di Secondigliano.

Al vertice Antonio Bruno detto Michelò ritenuto mandante dell’omicidio Gargiulo e figura apicale del gruppo del Rione Don Guanella, costola del clan Licciardi. Il ras rischia 20 anni di carcere. Bruno, in libertà al momento delle indagini, si muoveva tra Secondigliano e l’area flegrea, con compiti decisionali sulle strategie criminali, la gestione della cassa comune e il mantenimento degli affiliati liberi e detenuti.

Il clan, come emerge dalle 457 pagine dell’ordinanza cautelare firmata dal gip Linda Comella, fortemente radicato sul territorio, risultava diviso in più articolazioni: Masseria Cardone, Rione Berlingieri, Vasto e appunto Don Guanella. Tra gli arrestati anche il ras Renato Esposito, imparentato con la famiglia Licciardi, accusato di avere un ruolo direttivo nella Masseria Cardone. Esposito rischia una condanna a 14 anni di carcere.

Queste le altre richieste avanzate dal pubblico ministero Loreto:

ANNUNZIATA Carmine – 3 anni e quattro mesi

ANNUNZIATA Ciro, “Ciro Pierino” – 3 anni e tre mesi

BOCCIA Antonio – 6 anni e sei mesi

BRAGONE Vincenzo – 4 anni e otto mesi

BRUNO Antonio, “Michelo” – 20 anni

CAIAZZO Maria – 2 anni

CAIAZZO Vincenzo, “Capozzella” – 10 anni e otto mesi

CIBELLI Marianna – 5 anni e quattro mesi

CRISTILLI Ciro – 7 anni e quattro mesi

DE GENNARO Luca – 8 anni

ESPOSITO Giuseppe – 10 anni

ESPOSITO Renato – 14 anni

FAIELLO Vincenzo, “Zizzillo” – 8 anni

GELSOMINO Luca – 3 anni e quattro mesi

GRIMALDI Vincenzo – 4 anni

FIORE Raffaele- 10 anni e otto mesi

LO RUSSO Filomena –3 anni e quattro mesi

LUONGO Massimiliano –2 anni e sei mesi

MENNA Mariano, “O Ciocc” – 7 anni e quattro mesi

MINGACCI Francesco, “Tatta” – 10 anni e otto mesi

PERNICE Vincenzo, “O Pe’” – 10 anni e sei mesi

RUSSO Antonio – 4 anni e otto mesi

RUSSO Gennaro – 7 anni e quattro mesi

RUSSO Massimo, “Massimino”- 10 anni

SAUTTO Gennaro Antonio – 8 anni

Spetterà adesso al collegio difensivo (composto dagli avvocati Leopoldo Perone, Domenico Dello Iacono, Roberto Saccomanno, Luigi Senese, Antonietta Genovino) provare a ridimensionare le accuse.