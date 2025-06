Scarcerazioni nel clan Moccia e controllo della droga, le piste degli omicidi

PUBBLICITÀ

Secondo omicidio in meno di 48 ore tra Cardito e Afragola dove all’omicidio di Antonio Vitale è seguito quello ieri pomeriggio di Pasquale Buono indicato come vicino ai Moccia. Gli investigatori sono sicuri: la guerra di camorra è in atto. Molti affiliati al clan Moccia sono usciti dopo aver scontato svariate pene detentive e subito sono nate tensioni per accaparrarsi il lucroso giro delle estorsioni e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Da settimane le informative delle forze dell’ordine segnalano fibrillazione in crescita, nell’aria si respira molta tensione. Tornando all’omicidio di Pasquale Buono l’uomo, detto Pasquale ‘o grappin era nella sua attività quando è stato raggiunto da circa 7 colpi di pistola.

La vittima era vicina alla vecchia guardia dei Moccia e quindi la pista maggiormente seguita è quella delle rinnovate tensioni nell’aria. Secondo la prima ricostruzione Buono si sarebbe accorto della presenza di due persone in sella ad un T-Max e avrebbe cercato riparo nel negozio ma sarebbe stato raggiunto e freddato dai killer. Letali i colpi ricevuti al torace e al collo. La pista seguita dagli agenti della locale Squadra Mobile e del commissariato di Afragola, (diretti da Gian Vito Zazo).

