Flop per il programma di La5 “Scene da un Matrimonio” di Anna Tatangelo. Dopo soli pochi minuti di messa in onda, lo show è stato travolto da una pioggia di critiche su Twitter: «Mi spiace per la Tatangelo che si è messa in gioco, ma per il resto un programma vecchio come la Bibbia»; «Io che domani vado al funerale degli #AscoltiTv contando da 0 a 9%» e ancora «Cioè, questa prima serata ottima per La5 doveva essere la domenica di Canale 5 e scontrarsi con la Venier? Sul serio?».

Molti telespettatori non hanno trovato il programma adatto al pomeriggio del sabato. La cascata di commenti hanno stroncato sul nascere l’operazione di riproporre il format che in passato ha visto come unico e indiscusso protagonista Davide Mengacci. Oggi al timone c’è Anna Tatangelo che è stata risparmiata dai commenti “cattivi” in rete e piuttosto le sono stati rivolti commenti positivi e complimenti per il ruolo di narratrice dello show.

Nel corso della prima puntata in onda sabato 2 ottobre, Scene da un Matrimonio ha raccontato le nozze di Rosita e Riccardo, due toscani di Castiglioncello, comune in provincia di Livorno. Rosita, prima di conoscere il suo futuro sposo, ha incontrato quella che sarebbe diventata la sua futura suocera.

Quattro anni fa si iscrisse a un corso di estetica e a capo della scuola c’era Laurita, vale a dire la madre di Riccardo. Una donna dal piglio schietto e deciso, forte. Rosita, innamoratasi del compagno attuale, ha inizialmente tenuto segreto il rapporto che è poi successivamente e inevitabilmente venuto a galla.

La storia è stata narrata con i relativi colpi di scena ed è culminata in una proposta di matrimonio spettacolare. Il racconto televisivo ha pure mostrato come l’organizzazione dell’evento nuziale non sia stata affatto una passeggiata, avendo dovuto fare i conti con la pandemia scatenata dal Covid.