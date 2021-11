Un simbolo di legalità semi distrutto, in sfregio alla memoria. Capovolta la lapide in ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di piazza Municipio, dinanzi palazzo San Giacomo sede del Comune. Il marmo di cui è composta la lastra installata per volere della vecchia giunta di Luigi de Magistris, è stata ritrovata questa mattina staccata dal basamento su cui si poggiava. Ad intervenire per ripristinare la lapide gli operai della Napoli Servizi. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al danneggiamento. Saranno le telecamere di videosorveglianza poste in piazza Municipio a chiarire se si è trattato di un evento accidentale o intenzionale.

Il vicesindaco con delega all’Istruzione Mia Filippone, a margine di un sopralluogo sul posto ha dichiarato a InterNapoli.it: «Capiremo cosa è successo, se è un banale atto di vandalismo o altro. Sicuramente c’è sia un tema culturale che di sicurezza da tenere in considerazione: Napoli di notte è terra di nessuno. E poi, con l’istruzione ai giovani e puntando sulla cultura si possono prevenire episodi del genere, se sono stati intenzionali».