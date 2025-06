PUBBLICITÀ

Un 23enne di Recale, Luigi Corrado, ha perso la vita in un drammatico schianto tra via Ponteselice e via Donizetti, a confine tra Recale e Capodrise.

Schianto fatale tra camion e moto nel Casertano, Luigi muore dopo l’impatto

L’impatto verso le 15:30. La vittima viaggiava in direzione Recale quando ha impattato con un camion che procedeva in direzione opposta. Stando ad una primissima ricostruzione, il mezzo pesante avrebbe svoltato su via Donizetti tagliando di fatto la strada al centauro che non è riuscito ad evitare lo scontro. Luigi ha urtato la parte posteriore del camion finendo sull’asfalto.

Inutili i soccorsi del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Santa Maria Capua Vetere che stanno procedendo con i rilievi del caso utili a stabilire la dinamica.

La salma del povero Luigi è stata sequestrata ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria che con ogni probabilità disporrà l’autopsia.

A riportarlo, Casertanews.

