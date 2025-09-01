PUBBLICITÀ
Sciame sismico in corso, il sindaco di Bacoli: “Avviate verifiche nelle scuole del territorio”

In seguito alla scossa magnitudo 2.7 avvertita questa mattina in zona Flegrea, il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, ha aggiornato i cittadini con un post social.

“Voglio rassicurarvi. Ho appena concluso incontro con la Prefettura di Napoli sullo sciame sismico in corso nei Campi Flegrei. E non registriamo danni a Bacoli” le parole del primo cittadino, che ha poi fatto il punto sulla situazione scuole:

Abbiamo avviato la verifica in tutte le scuole del territorio. In modo tempestivo. Così affrontiamo quotidianamente le paure causate dal bradisismo. E non vi sono criticità. Continueremo fin da subito con il monitoraggio dei costoni in mare. Nessun danno segnalato presso le abitazioni private e gli edifici pubblici. Ho convocato e stiamo riuniti in Centro Operativo Comunale e resto in contatto con l’Osservatorio Vesuviano, le forze dell’ordine e la Protezione Civile Nazionale e della Regione Campania. Siamo al vostro fianco. Chiunque abbia necessità, può sempre chiamare 0818553304 e 0815234057. Potete contattarmi anche sul mio numero personale. Lo metto a disposizione in caso di ogni difficoltà. Potete scrivermi o chiamarmi al 3398766104. Vi chiedo di diffondere queste informazioni. Siamo una comunità forte. Insieme, affrontiamo ogni ostacolo. Un passo alla volta”.

