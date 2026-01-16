Scianel debutta in Gomorra – Le Origini, i segreti di Annalisa Magliocca

PUBBLICITÀ

Stasera il personaggio di Scianel ha debuttato nella terza puntata di Gomorra – Le Origini. In questa serie vediamo una giovanissima Annalisa Magliocca, mamma del neonato Lelluccio e vessata dal marito Nicola Varriale. L’uomo picchia la moglie proprio il giorno del loro anniversario in presenza di Imma Ajeta, proprio la ragazza, legata a Pietro Savastano, coglie la profonda ingiustizia della violenza domestica.

Tutto ciò, però, deve essere nascosto poiché il consorte è il nipote di Concetta Rizzo, potente camorrista di Secondigliano. Scianel è interpretata dall’attrice Fabiola Balestriere che le presta il corpo e l’anima. Già dalle prime scene è possibile vedere la continuità del personaggio tra le due serie, infatti torna l’ossessione per i profumi.

La Scianel di Gomorra

Cristina Donadio interpretò Scianel nelle serie di Gomorra. Un personaggio dark dal look appariscente, sfrontato e sgradevole. Fu un personaggio femminile forte che non passò inosservato per il suo aspetto fisico – il caschetto biondo-verdastro è un tratto distintivo inequivocabile – e per il suo temperamento. Fuma sempre e ha un hobby: il poker. Da buona giocatrice d’azzardo osserva molto ed è attenta a tutto. Incarna il male, declinato il chiave femminile.

Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, Donadio si dichiarò entusiasta delle possibilità che le offrì il suo ruolo. “Per un’attrice avere tra le mani un personaggio così è un gran regalo. Hai la possibilità di giocarti in tantissime sfaccettature. Sono andata a pescare nella dark side della mia anima per darle linfa vitale: nei gesti, nello sguardo, nella camminata. Per anni ho lavorato in teatro e sono partita dalla mia esperienza per studiare questo ruolo: l’ho considerata come una grande eroina della tragedia greca o shakespeariana, lavorando poi sul contesto in cui Scianel si muove, quello della camorra. Ho cercato dei dettagli, era già un personaggio scritto molto bene e io mi sono messa lì a imbastire un abito. L’ho fatto dandole alcune caratteristiche precise“.