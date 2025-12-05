PUBBLICITÀ

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 17enne napoletano per tentata rapina.

Scippa la borsa all’anziana e la trascina per strada, arrestato baby rapinatore a Napoli

In particolare, un poliziotto del Reparto Mobile di Napoli, libero dal servizio, nel transitare in via Onofrio Fragnito, ha notato un soggetto che, dopo aver strappato con violenza la borsa che un’anziana donna portava in spalla e dopo averla trascinata per alcuni metri sul manto stradale, ha tentato di dileguarsi a bordo di uno scooter.

PUBBLICITÀ

L’agente, prontamente intervenuto e dopo aver allertato la locale Sala Operativa, si è posto all’inseguimento dell’indagato, bloccandolo anche grazie all’ausilio degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, intervenuti tempestivamente sul posto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale. La borsa, invece, è stata restituita alla legittima proprietaria.