Strappa collana ad una donna ma lo fa davanti ai carabinieri. 35enne in manette. E’ caccia al complice che lo attendeva in sella ad uno scooter, pronto a partire. Tutto è avvenuto in piazza Vanvitelli, nel cuore del Vomero. Gli scippatori avevano scelto la preda facile: una donna con una vistosa collana d’oro al collo.

Quando si sono decisi ad entrare in azione, Giovanni Catena, 35enne di Mugnano già noto alle forze dell’ordine, ha strappato il collier alla donna mentre l’altro aveva già le mani sull’acceleratore.

Fortuna per la donna, sfortuna per Catena, una ”civetta”dei Carabinieri del Nucleo Operativo del Vomero era in transito proprio in Piazza Vanvitelli. Hanno assistito alla scena e si sono subito messi alle loro calcagna. Catena è stato bloccato, mentre il complice è riuscito a fuggire. La collana è stata restituita e continuano le indagini per rintracciare il fuggitivo.

Per il 35enne si sono aperte le porte del carcere di Poggioreale, dove rimarrà in attesa di giudizio.