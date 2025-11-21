Scippa il telefonino in via Caracciolo, arrestato dopo pochi minuti

PUBBLICITÀ

Le ha strappato con forza il cellulare dalle mani, incurante che la 69enne potesse cadere a terra. In via Francesco Caracciolo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella sono impegnati in un servizio anti-rapina nelle strade del centro. Nella lente degli appostamenti proprio sul Lungomare.

La donna sta passeggiando tranquillamente quando un 29enne del Marocco già noto alle forze dell’ordine, con uno scatto fulmineo, si avvicina alla signora per poi fuggire. I carabinieri vedono la scena e inseguono il 29enne. La fuga dura poche centinaia di metri e l’uomo viene bloccato e arrestato per rapina.

La refurtiva viene recuperata e restituita alla legittima proprietaria che fortunatamente sta bene. L’arresto è avvenuto durante un servizio a largo raggio che ha visto impiegati i carabinieri della compagnia Napoli Stella nel centro città e a Porta Nolana. Sulle 65 persone identificate, 38 sono risultate già note alle forze dell’ordine. Sono 4 i veicoli sequestrati