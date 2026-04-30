Dramma a Ponticelli, identificato il cadavere trovato in auto

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Sarebbe stato un malore a causare la morte di Natalino Scognamiglio che è stato trovato senza vita all’interno di un’auto parcheggiata nei pressi dell’acquedotto di Ponticelli, in via Argine. Il 49enne è stata rinvenuto nella mattinata da alcuni passanti, che hanno subito allertato i soccorsi. All’arrivo del personale sanitario del 118, purtroppo, è stato constatato il decesso.

Secondo le prime valutazioni effettuate sul posto, non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. L’ipotesi più accreditata, al momento, è quella di un malore improvviso che avrebbe colto l’uomo mentre si trovava nella vettura. La vittima indossava abiti da lavoro, dettaglio che fa pensare potesse trovarsi in zona per motivi professionali.

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Le forze dell’ordine hanno comunque avviato gli accertamenti di rito per escludere ogni altra possibile causa e ricostruire con precisione le ultime ore di vita dell’uomo. La salma del 49enne sarà sottoposta agli esami medico-legali, che potranno confermare con certezza le cause del decesso. Nel quartiere resta forte la commozione per l’accaduto.