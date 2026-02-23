Scissionisti del clan Contini, quasi due secoli per il gruppo della Stadera

PUBBLICITÀ

Una vera e propria mazzata. Quella inflitta quest’oggi per gli scissionisti del clan Contini, ossia il gruppo della Stadera coinvolto in una sanguinosa faida nel 2021. Un totale di 180 anni di carcere per i protagonisti di una mini faida esplosa con il ferimento di Gioele Lucarelli il 20 settembre 2021, seguito all’attentato contro Gennaro De Stefano, detto “’e fell ’e carn”, avvenuto il 2 settembre. La guerra vedeva contrapposti i gruppi “Stadera” e “Cittadella” di Casoria, entrambi legati al clan Contini ma in lotta per il controllo del territorio. L’indagine ricostruì un sistema criminale attivo nello spaccio di droga a Ponticelli, Secondigliano, Avellino e persino nel carcere di Salerno. L’organizzazione disponeva di un vero arsenale e ricorreva a minacce e pestaggi per recuperare i crediti dai clienti insolventi. Le condanne più pesanti sono state quelle comminate ai capi emergenti dell’organizzazione ossia Mario Rosario De Martino e Gioele Lucarelli: entrambi hanno rimediato 20 anni.

Queste le condanne;

Mario Rosario De Martino – 20 anni

Gioele Lucarelli – 20 anni

Pietro Lucarelli – 20 anni

Vittorio Albano – 12 anni

Feliciano Ciccarelli – 12 anni

Lucio Cammarota – 10 anni e otto mesi

Antonio Lucarelli – 11 anni e sei mesi

Marcella Spiniello – 10 anni e otto mesi

Leopoldo Aprea – 2 anni e otto mesi

Bruno Ferrioli – 10 anni

Gennaro Ottaiano – 15 anni

Iolanda Lucarelli – 9 anni e due mesi

Salvatore Mari – 4 anni

Salvatore Tolino – 8 anni

Nicoletta Mascaro – 3 anni (difesa dall’avvocato Luigi Poziello, per lei erano stati chiesti 5 anni)

Ciro Tropeano – 3 anni e sei mesi

Francesco De Angelis – 3 anni

Giuseppe Pastore – 4 anni