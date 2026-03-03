PUBBLICITÀ

Tensione a Bagnoli. Alle 15,40 i manifestanti hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine a protezione della X Municipalità, dove si è tenuta la riunione del consiglio comunale monotematico sui lavori di bonifica e in funzione della Coppa America a Bagnoli.

Tensioni al corteo dei cittadini a Bagnoli con la polizia in assetto anti-sommossa. La manifestazione avviene in contemporanea al consiglio comunale che si tiene nella sede della X Municipalità. I poliziotti hanno contenuto l’assalto ma nella ressa alcuni sono caduti tra i manifestanti e un esponente delle forze dell’ordine ha riportato ferite alla testa.

Scontri a Bagnoli per l’America’s Cup, tensioni con la polizia in strada: ferito un agente

In strada, alcune centinaia di cittadini stanno attraversando il quartiere in queste ore. La manifestazione è organizzata dalla rete No America’s Cup. L’intento degli attivisti è raggiungere la sede della X Municipalità, in via Acate, dove si tiene il consiglio comunale. Gli attivisti denunciano l’esclusione dei cittadini dall’assemblea cittadina. Aderiscono alla mobilitazione anche numerosi commercianti, che hanno abbassato le saracinesche in segno di protesta. In testa al corteo lo striscione “Bagnoli non è in vendita”, esposti numerosi cartelli con lo slogan “Una colmata di menzogne”. la protesta poi è continuata a colpi di slogan contro le istituzioni, ed è stata trasmessa in diretta sui social.

Il Sindaco Gaetano Manfredi, alla domanda se intendesse parlare con i manifestanti, ha dichiarato: «Parlo con tutto ma senza ideologia: sono 35 anni che a Bagnoli non si sa nulla e non voglio essere complice di un altro disastro».

Eddy Sorge, rappresentante dei comitati e Aldo Velo (ex sindacalista) hanno provato a entrare nella sala del consiglio comunale “scortati” dai due consiglieri comunali, Sergio d’Angelo e Rosario Andreozzi. Chiedono che venga rilasciato Francesco Frenna fermato dalle forze dell’ordine. Frenna è uno dei manifestanti.