PUBBLICITÀ
HomeCronacaScontri a Bagnoli per l'America's Cup, tensioni con la polizia in strada:...
CronacaCronaca locale

Scontri a Bagnoli per l’America’s Cup, tensioni con la polizia in strada: ferito un agente

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Scontri a Bagnoli per l'America's Cup, tensioni con la polizia in strada: ferito un agente
Scontri a Bagnoli per l'America's Cup, tensioni con la polizia in strada: ferito un agente
PUBBLICITÀ

Tensione a Bagnoli. Alle 15,40 i manifestanti hanno tentato di forzare il blocco delle forze dell’ordine a protezione della X Municipalità, dove si è tenuta la riunione del consiglio comunale monotematico sui lavori di bonifica e in funzione della Coppa America a Bagnoli.

Tensioni al corteo dei cittadini a Bagnoli con la polizia in assetto anti-sommossa. La manifestazione avviene in contemporanea al consiglio comunale che si tiene nella sede della X Municipalità. I poliziotti hanno contenuto l’assalto ma nella ressa alcuni sono caduti tra i manifestanti e un esponente delle forze dell’ordine ha riportato ferite alla testa.

PUBBLICITÀ

Scontri a Bagnoli per l’America’s Cup, tensioni con la polizia in strada: ferito un agente

In strada, alcune centinaia di cittadini stanno attraversando il quartiere in queste ore. La manifestazione è organizzata dalla rete No America’s Cup. L’intento degli attivisti è raggiungere la sede della X Municipalità, in via Acate, dove si tiene il consiglio comunale. Gli attivisti denunciano l’esclusione dei cittadini dall’assemblea cittadina. Aderiscono alla mobilitazione anche numerosi commercianti, che hanno abbassato le saracinesche in segno di protesta. In testa al corteo lo striscione “Bagnoli non è in vendita”, esposti numerosi cartelli con lo slogan “Una colmata di menzogne”. la protesta poi è continuata a colpi di slogan contro le istituzioni, ed è stata trasmessa in diretta sui social.

Il Sindaco Gaetano Manfredi, alla domanda se intendesse parlare con i manifestanti, ha dichiarato: «Parlo con tutto ma senza ideologia: sono 35 anni che a Bagnoli non si sa nulla e non voglio essere complice di un altro disastro».

Eddy Sorge, rappresentante dei comitati e Aldo Velo (ex sindacalista) hanno provato a entrare nella sala del consiglio comunale “scortati” dai due consiglieri comunali, Sergio d’Angelo e Rosario Andreozzi. Chiedono che venga rilasciato Francesco Frenna fermato dalle forze dell’ordine. Frenna è uno dei manifestanti.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati