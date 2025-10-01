PUBBLICITÀ
Scoperta la “boutique del falso” a Pomigliano, affari per un milione di euro dalle vendite online

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Nei giorni scorsi, i Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dell’attività a contrasto della contraffazione e dell’abusivismo commerciale nella zona nolana, hanno scoperto a Pomigliano d’Arco una “boutique del falso”, giungendo a sequestrare oltre 23mila prodotti falsi di vario genere.

L’operazione, condotta dai finanzieri della Compagnia di Casalnuovo di Napoli, scaturisce dal controllo su strada di due coniugi italiani – incensurati – trovati in possesso di alcuni articoli contraffatti, occultati nella propria autovettura.

Dai successivi riscontri, condotti anche tramite la rete, è emerso come gli stessi, non molto
distante dal luogo del controllo, gestissero un vero e proprio emporio abusivo, con tanto di scaffali e campioni espositivi, non aperto al pubblico, che fungeva da deposito per l’offerta dei prodotti sui social network.

All’esito del blitz, nei locali sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 23mila articoli, tra cui orologi, profumi e capi di abbigliamento che riproducevano indebitamente i marchi di note griffe, nonché materiali per il loro confezionamento e spedizione a domicilio.

I prodotti sequestrati, ove immessi sul mercato, avrebbero fruttato un giro d’affari di circa 1 milione di euro. I responsabili sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

