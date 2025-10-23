PUBBLICITÀ
Scoppia la fogna e si apre una voragine ai Camaldoli, traffico in tilt verso la Zona Ospedaliera

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Scoppia la fogna ai Camaldoli e si apre una voragine in via Camillo Guerra. Caos traffico in Zona Ospedaliera nella mattina di oggi, giovedì 23 ottobre.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, attivati dai consiglieri di Municipalità. Successivamente è intervenuti Napoli Servizi, Protezione Civile e Polizia Locale, Abc e ufficio fognature del Comune di Napoli.

La strada è stata attualmente chiusa ai bus del trasporto pubblico e ai mezzi pesanti. Le auto possono circolare solo su una corsia. “La fogna è implosa – afferma il consigliere comunale Claudio Cecere – I consiglieri del territorio si sono subito attivati per chiamare il personale tecnico e le forze dell’ordine”.

Intanto, Anm ha comunicato che alcune linee bus 143, C44 e 144 sono state deviate. Dalle ore 11:00, deviano temporaneamente il percorso: linee 143 e C44 giunte. In via Leonardo Bianchi invertono la marcia al Monaldi e proprio percorso direzione Cardarelli; linea 144 giunta in via Sant’ Ignazio di Loyola, non svolta per via dell’Eremo e proprio percorso direzione Cardarelli.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

