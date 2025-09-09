Secondigliano. Cani maltrattati e rinchiusi in un ricovero abusivo, denunciato il gestore

PUBBLICITÀ

Un uomo che gestiva un ricovero abusivo per cani in un’area pubblica è stato deferito all’Autorità Giudiziaria al termine di un controllo effettuato dagli agenti delle unità operative Secondigliano e Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia Locale.

Tra i reati ipotizzati anche il maltrattamento di animali.

Cani maltrattati e rinchiusi in un ricovero abusivo a Secondigliano, denunciato il gestore

L’operazione è stata condotta insieme al personale del servizio Veterinaria e Benessere Animali, dell’ufficio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, dell’ufficio Salute Mentale e dei Servizi Sociali, con il supporto tecnico della ABC Napoli e della società E-distribuzione.

In un’area giardino a corso Secondigliano, di proprietà comunale, era stato costruito un manufatto di circa 20 metri quadrati. La struttura realizzata senza alcun titolo era suddivisa in cinque box ed era adibita a ricovero per cani. Nel corso del sopralluogo è stata accertata la presenza di numerosi cani, tra cui due con evidenti mutilazioni alle orecchie.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro. A carico del detentore della struttura sono ipotizzati l’occupazione abusiva dell’area comunale, la realizzazione del manufatto abusivo e il maltrattamento di animali.