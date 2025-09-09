PUBBLICITÀ
HomeCronacaSecondigliano. Cani maltrattati e rinchiusi in un ricovero abusivo, denunciato il gestore
CronacaCronaca locale

Secondigliano. Cani maltrattati e rinchiusi in un ricovero abusivo, denunciato il gestore

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Secondigliano. Cani maltrattati e rinchiusi in un ricovero abusivo, denunciato il gestore
PUBBLICITÀ

Un uomo che gestiva un ricovero abusivo per cani in un’area pubblica è stato deferito all’Autorità Giudiziaria al termine di un controllo effettuato dagli agenti delle unità operative Secondigliano e Tutela Edilizia e Patrimonio della Polizia Locale.

Tra i reati ipotizzati anche il maltrattamento di animali.

PUBBLICITÀ

Cani maltrattati e rinchiusi in un ricovero abusivo a Secondigliano, denunciato il gestore

L’operazione è stata condotta insieme al personale del servizio Veterinaria e Benessere Animali, dell’ufficio Tutela e Regolarizzazione del Patrimonio, dell’ufficio Salute Mentale e dei Servizi Sociali, con il supporto tecnico della ABC Napoli e della società E-distribuzione.

In un’area giardino a corso Secondigliano, di proprietà comunale, era stato costruito un manufatto di circa 20 metri quadrati. La struttura realizzata senza alcun titolo era suddivisa in cinque box ed era adibita a ricovero per cani. Nel corso del sopralluogo è stata accertata la presenza di numerosi cani, tra cui due con evidenti mutilazioni alle orecchie.

L’intera area è stata sottoposta a sequestro. A carico del detentore della struttura sono ipotizzati l’occupazione abusiva dell’area comunale, la realizzazione del manufatto abusivo e il maltrattamento di animali.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati