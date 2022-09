Secondigliano. Dimentica borsa con 1000 euro: il magnifico gesto del parcheggiatore

Secondigliano protagonista di una magnifica storia di civiltà.

Siamo su Corso Secondigliano 399. Qui, il cliente di un parcheggio, lascia la propria macchina per effettuare un lavaggio con la sosta. Tornati a casa a Melito, però, la moglie, distrattamente, si accorge di aver dimenticato la borsa con i soldi all’interno nella vettura, più di 1000 euro. Il dipendente, nonostante la cospiqua somma, non si fa però tentare e mette la borsa da parte. Poco dopo il marito della donna, in preda al panico, torna al parcheggio dove Antonio Scotto – questo il nome del giovane dipendente – gli riconsegna la borsa con i contanti all’interno.

Enorme il sospiro di sollievo da parte dell’uomo, che dopo aver fatto una vera e propria festa all’interno del parcheggio, ha provveduto anche a “ringraziare” il giovane con una ricompensa.