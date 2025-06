Violenza al rione Don Guanella, 17enne accoltellato in strada

PUBBLICITÀ

Stanotte un 17enne è stato accoltellato a Secondigliano. V.C.D è stato trasportato in ospedale da un amico che lo ha ritrovato in strada ferito gravemente nel rione Don Guanella. Arrivato al pronto soccorso del Cto con tre ferite, due al fianco sinistro e una alla gamba destra, il giovanissimo è stato soccorso dai medici che hanno bloccato l’emorragia e stabilizzato le sue condizioni. Gli agenti dell’Upg stanno verificando la pista della spedizione punitiva nell’ambito della mala.

Nicola Mirti non è un caso isolato, a Napoli cresce l’allarme per i coltelli tra i giovani

Negli ultimi tempi nel nostro territorio si sta assistendo a un fenomeno sempre più preoccupante: un numero crescente di giovani scende in strada armato di coltello. Non si tratta più solo di episodi isolati, ma di un trend che racconta il disagio, la rabbia e la paura di una generazione che ha smarrito i punti di riferimento. Il recente caso di Nicola Mirti, il 18enne accoltellato da un coetaneo su un lido a Varcaturo, è solo l’ultimo anello di una catena inquietante.

Prima di ritrovarci a piangere l’ennesima vittima, dobbiamo chiederci: cosa spinge un adolescente a uscire di casa con un’arma? La risposta non è semplice, ma affonda le radici in una combinazione pericolosa: mancanza di prospettive, esaltazione della violenza nelle subculture digitali, modelli criminali veicolati dai social media e fragilità dei legami educativi e familiari. In questo vuoto, le armi diventano simboli di identità, strumenti di difesa o scorciatoie per sentirsi forti.

