Nel corso della mattinata odierna, nella provincia di Caserta, i militari della Compagnia di Casal di Principe hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione di misure cautelari in carcere, emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 2 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di “sequestro di persona a scopo di estorsione”, “lesioni personali”, “rapina” e “violenza privata” il tutto aggravato dal metodo mafioso in quanto appartenenti alla nota organizzazione mafiosa di origine nigeriana denominata “Eiye”.

Sequestrano un uomo e chiedono il riscatto per liberarlo, due arresti nel Casertano

Gli odierni provvedimenti scaturiscono da un’indagine espletata nel periodo compreso tra ottobre 2022 e aprile 2024 attività che, nel febbraio 2024, aveva già portato all’arresto, per le medesime condotte, di un altro cittadino nigeriano affiliato alla citata consorteria mafiosa.

L’attività investigativa, supportata anche da strumenti tecnici, ha permesso di ricostruire un grave quadro indiziario a carico dei soggetti destinatari di misura cautelare.

In particolare, gli indagati sono ritenuti responsabili di aver sequestrato un connazionale a scopo di estorsione, chiedendo ai familiari della vittima, residenti in Nigeria, il pagamento di un riscatto di 1.500 euro per la sua liberazione, facendo leva sulla forza intimidatoria derivante dall’appartenenza a un sodalizio criminale

Nel corso dei fatti, la vittima sarebbe stata anche aggredita e ferita, derubata del proprio telefono cellulare e successivamente minacciata affinché non denunciasse l’accaduto, con l’esplicita prospettazione di ulteriori ritorsioni.

Si evidenzia che i provvedimenti eseguiti sono misure cautelari disposte in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari delle stesse sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.