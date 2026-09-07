Sequestrati 53 kg di cocaina purissima, carico nascosto tra la frutta

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A pochi giorni da un rilevante sequestro di stupefacenti, i Finanzieri del Comando Provinciale di Livorno e i Funzionari della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno assestato un altro colpo al narcotraffico realizzando un’altra operazione antidroga nel porto di Livorno, sequestrando 53 kg di cocaina purissima, suddivisa in 45 panetti. La continua attività di analisi dei rischi, effettuata sulle merci in ingresso, ha fatto sorgere dei sospetti su un container contenente frutta imbarcato su una motonave proveniente dal Perù.

Pertanto, i finanzieri del Gruppo di Livorno e il personale della Sezione Antifrode dell’UADM Toscana 2 di Livorno hanno prima scannerizzato il contenitore con apparecchiature in uso alle Dogane e, dopo aver notato qualcosa all’interno, hanno proceduto allo svuotamento e allo smontaggio del vano motore dove erano stati stipati i panetti di droga.

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Il carico di cocaina purissima da 20 milioni

Fondamentali sono state la stretta sinergia, le risorse e l’esperienza messe in campo dall’Agenzia delle Dogane e dalle Fiamme Gialle labroniche attraverso una quotidiana e metodica azione svolta diuturnamente, a campione, sui container e sulle merci in arrivo dal sud America ed in transito dal porto di Livorno.

Lo stupefacente, dopo essere stato campionato e analizzato dal laboratorio della locale Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, su disposizione della Procura della Repubblica, verrà distrutto presso un inceneritore e così strappato alle piazze di spaccio dove avrebbe fruttato, alla criminalità, circa 20 milioni di euro. Le attività sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Livorno.