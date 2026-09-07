Tragedia a Portici, uomo travolto e ucciso da un treno a Pietrarsa

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Tragedia nella tarda mattinata di oggi a Portici, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione di Pietrarsa. Il drammatico episodio si è verificato intorno a mezzogiorno. Secondo una prima ricostruzione, il convoglio era partito da Salerno ed era diretto a Napoli quando ha travolto l’uomo, che si trovava sui binari.

L’impatto non gli ha lasciato scampo. Inutili i tentativi di soccorso, compresi quelli prestati immediatamente da una dottoressa presente a bordo del treno. Per la vittima non c’è stato nulla da fare. Stando alle prime informazioni raccolte, il treno stava rallentando in prossimità della stazione di Pietrarsa quando si è verificato l’investimento. Restano però ancora tutte da chiarire le circostanze dell’accaduto e sarà necessario il lavoro delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione quanto avvenuto.

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A seguito della tragedia, la circolazione ferroviaria sulla linea tra Salerno e Napoli è stata sospesa per consentire gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Pesantissime le conseguenze per i viaggiatori: numerosi treni hanno accumulato ritardi e centinaia di pendolari sono rimasti bloccati o hanno dovuto riorganizzare i propri spostamenti, facendo i conti anche con coincidenze saltate e collegamenti compromessi. La situazione resta fortemente condizionata dall’intervento delle autorità sul luogo della tragedia.