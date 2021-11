Sequestrati campi di padel a Napoli, i carabinieri scoprono l’abuso

Mille metri quadri da trasformare in campi da padel, lo sport che sta avendo molto successo negli ultimi mesi. A Posillipo, all’altezza della discesa di Coroglio, l’iniziativa ha attirato l’attenzione dei carabinieri che hanno avviato degli accertamenti. Rilevato che le due aree in costruzione, all’interno di un istituto scolastico, non erano autorizzate.

Una situazione confermata dai tecnici del servizio anti-abusivismo e condono edilizio del comune di Napoli, chiamati a effettuare un sopralluogo. Il committente dei lavori, un 31enne napoletano, è stato denunciato mentre l’intera superficie posta sotto sequestro.