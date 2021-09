Sequestrato distributore a Napoli, sotto chiave oltre 4mila litri di carburante

Ieri mattina gli agenti del Commissariato San Carlo Arena, nel transitare in via Miano, hanno notato quattro persone intente a sversare del carburante nella cisterna interrata di un distributore attraverso un tubo di gomma collegato ad un serbatoio occultato in un furgone. I poliziotti le hanno fermate mentre un complice, a bordo di un’auto, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo ma, grazie all’intervento di due volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, è stato bloccato.

CARBURANTE DI CONTRABBANDO

Inoltre, poco dopo, è sopraggiunto il titolare della stazione di servizio e gli operatori hanno accertato che il prodotto petrolifero era sprovvisto di idonea documentazione di accompagnamento. I sei uomini, napoletani tra i 26 e i 68 anni di cui cinque con precedenti di polizia, sono stati denunciati per contrabbando di carburante e mancato pagamento dell’accisa su oli minerali. Infine, l’impianto di distribuzione, il veicolo e il serbatoio con 3600 litri di carburante sono stati sottoposti a sequestro.