PUBBLICITÀ
HomeCronacaSequestrato garage abusivo nei pressi dello stadio Maradona
CronacaCronaca locale

Sequestrato garage abusivo nei pressi dello stadio Maradona

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Sequestrato garage abusivo nei pressi dello stadio Maradona
Sequestrato garage abusivo nei pressi dello stadio Maradona
PUBBLICITÀ

Un garage abusivo nei pressi dello stadio Maradona è stato sequestrato dalla Polizia locale di Napoli in occasione dei servizi straordinari predisposti in occasione di Napoli-Inter.

Gli agenti della Unità operativa investigativa ambientale sono intervenuti sabato nella zona dello stadio. Hanno messo i sigilli ad un locale di circa 146 metri quadrati, accatastato come deposito ma che era stato adibito abusivamente a parcheggio ed era privo della certificazione di prevenzione incendi. Per il responsabile dell’attività sono scattate una serie di sanzioni per oltre 5mila euro.

PUBBLICITÀ

Nel corso dei controlli, gli agenti municipali hanno elevato anche 134 verbali per violazioni al Codice della strada, disposto la rimozione di 110 veicoli in sosta irregolare, emessi 4 verbali per violazione del divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e denunciati 3 parcheggiatori abusivi.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati