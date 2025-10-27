Sequestrato garage abusivo nei pressi dello stadio Maradona

PUBBLICITÀ

Un garage abusivo nei pressi dello stadio Maradona è stato sequestrato dalla Polizia locale di Napoli in occasione dei servizi straordinari predisposti in occasione di Napoli-Inter.

Gli agenti della Unità operativa investigativa ambientale sono intervenuti sabato nella zona dello stadio. Hanno messo i sigilli ad un locale di circa 146 metri quadrati, accatastato come deposito ma che era stato adibito abusivamente a parcheggio ed era privo della certificazione di prevenzione incendi. Per il responsabile dell’attività sono scattate una serie di sanzioni per oltre 5mila euro.



Nel corso dei controlli, gli agenti municipali hanno elevato anche 134 verbali per violazioni al Codice della strada, disposto la rimozione di 110 veicoli in sosta irregolare, emessi 4 verbali per violazione del divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e denunciati 3 parcheggiatori abusivi.