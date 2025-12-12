Sequestro milionario a 3 gestori di alberghi e discoteche a Caserta

PUBBLICITÀ

I Militari del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Caserta,

su delega della Procura, retta da Pierpaolo Bruni, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP di questo Tribunale per oltre 1,5 milioni di euro nei confronti di tre imprenditori operanti nel settore della gestione degli alberghi e discoteche.

La misura reale è stata richiesta all’esito di complesse attività di indagine nei confronti di due imprenditori di Caserta, la cui società è stata dichiarata fallita, i quali avrebbero – sebbene sulla scorta di accertamenti propri della fase embrionale delle indagini preliminari

fraudolentemente sottratto l’intero compendio aziendale dalla massa fallimentare poi

reimpiegandoli in una società clone costituita ad hoc arrecando così danno al ceto creditorio.

Dal fallimento alla bancarotta

Le indagini hanno anche evidenziato una sistematica e reiterata omissione dei versamenti di imposte e contributi previdenziali che ha ulteriormente gravato l’esposizione debitoria della società, causandone il fallimento. Il mancato adempimento delle obbligazioni fiscali ha generato un illecito guadagno che è stato dolosamente distratto dai due indagati.

La bancarotta documentale e fraudolenta nonché la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte sono quindi le contestazioni mosse ai due soggetti nei cui confronti è stato eseguito il sequestro preventivo emesso dal GIP dei beni costituenti la dotazione aziendale, con un valore stimato di oltre 1,5 milioni di euro.

Si precisa che la misura reale è stata disposta nell’ambito della fase delle indagini

preliminari, che gli odierni indagati sono da ritenersi innocenti fino a sentenza

definitiva, che le attività sono state caratterizzate da assenza di contraddittorio e che il

Giudice della fase processuale potrà anche valutare l’assenza di ogni forma di

responsabilità in capo agli indagati.