Sequestro milionario ad Ischia, 5 noti imprenditori indagati

Stamattina la Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un sequestro preventivo di beni per 1,2 milioni di euro nei confronti di 5 imprenditori. Sono indagati per i reati di bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute. Questa mattina cinque noti imprenditori di Ischia sono stati accusati di bancarotta fraudolenta e omesso versamento di ritenute, per questi reati gli agenti della Gdf di Napoli hanno eseguito il sequestro preventivo dei beni. Un sequestro di beni dal valore di 1,2 milioni. Il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica.

I cinque sono parte di un gruppo di imprenditori molto noto dell’isoletta partenopea, e vertevano in una situazione d’insolvenza. Malgrado lo stato di insolvenza ormai irreversibile il gruppo è accusato di avere distratto beni agendo sulla contabilità aziendale e attraverso false informazioni in bilancio.

