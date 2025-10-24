PUBBLICITÀ
Sequestro da una tonnellata al mercato ittico di Mugnano: “Pericoloso per il consumo”

Redazione Internapoli
Nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori, hanno sottoposto a sequestro, presso il mercato ittico di Mugnano, una tonnellata di prodotto ittico. La merce era priva dei previsti requisiti di tracciabilità e quindi potenzialmente pericoloso per il consumo umano.

In esito all’accertata violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale in materia di tracciabilità ed etichettatura, sono state elevate sanzioni amministrative per un valore di 1.500 euro ai legali rappresentanti di due imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il prodotto ittico sequestrato, del valore stimato di circa  35mila euro, sarà devoluto in beneficenza previo superamento della visita di idoneità al consumo da parte del personale dell’A.S.L. competente. I controlli sull’intera filiera continueranno e si intensificheranno nei prossimi giorni in concomitanza con l’aumento della domanda di prodotti ittici previsto per le prossime festività natalizie.

