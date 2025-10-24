Sequestro da una tonnellata al mercato ittico di Mugnano: “Pericoloso per il consumo”

PUBBLICITÀ

Nella notte tra il 23 ed il 24 ottobre le Fiamme Gialle del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di polizia economico-finanziaria e tutela della salute dei consumatori, hanno sottoposto a sequestro, presso il mercato ittico di Mugnano, una tonnellata di prodotto ittico. La merce era priva dei previsti requisiti di tracciabilità e quindi potenzialmente pericoloso per il consumo umano.

In esito all’accertata violazione degli obblighi previsti dalle normative europea e nazionale in materia di tracciabilità ed etichettatura, sono state elevate sanzioni amministrative per un valore di 1.500 euro ai legali rappresentanti di due imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

Il prodotto ittico sequestrato, del valore stimato di circa 35mila euro, sarà devoluto in beneficenza previo superamento della visita di idoneità al consumo da parte del personale dell’A.S.L. competente. I controlli sull’intera filiera continueranno e si intensificheranno nei prossimi giorni in concomitanza con l’aumento della domanda di prodotti ittici previsto per le prossime festività natalizie.