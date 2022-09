Omicidio al Rione Traiano, partono le indagini sul passato di Carparelli

Stanotte è stato ucciso Sergio Carparelli in via Marco Aurelio nel quartiere Soccavo. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli sono giunti nei pressi della abitazione della vittima dove ne hanno ritrovato il cadavere. I colpi di pistola hanno centrato il torace e la schiena della del 54enne.

Carparelli non ha legami con la criminalità organizzata, nonostante, il luogo dell’omicidio, il Rione Traiano, sia la roccaforte del clan Cutolo. La vittima aveva precedenti per reati di droga e violenza sessuale, dunque, al momento i militari di Bagnoli non escludono alcuna pista.

Danni e furti nella scuola al Rione Traiano, i genitori: “Serve più sicurezza”

La scuola ancora vittima della follia e della delinquenza. Stavolta a finire sotto l’attacco di ladri e vandali è l’istituto Marco Aurelio al Rione Traiano a Napoli. L’istituto Marco Aurelio al Rione Traiano vandalizzato e derubato: la segnalazione al consigliere Borrelli È stato il genitore di un alunno a segnalare l’accaduto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Questa è la triste realtà del Rione Traiano. Stanotte sono entrati nella scuola comunale dell’infanzia Marco Aurelio, portando via il materiale dei bambini, la radio, etc… Come si può andare avanti così, che futuro c’è per i nostri figli?”.