Sgominato il clan di Mondragone, 18 arresti nel maxi blitz

Stamattina i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno dato esecuzione a una ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 21 persone (13 in carcere, 5 agli arresti domiciliari e 3 all’obbligo di presentazione alla P.G.), ritenute responsabili, a vario titolo, di “associazione per delinquere di stampo camorristico”, “estorsione”, “incendio”, “detenzione e porto di armi”, “associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti”, “ricettazione”, “minaccia e lesioni personali”.

La costola del clan dei Casalesi

L’indagine, condotta dal Reparto dei Carabinieri e avviata nel mese di

settembre 2023, anche mediante l’impiego di attività tecniche, ha consentito di

disvelare l’esistenza di un sodalizio di matrice camorristica operante nel territorio di

Mondragone e nei comuni limitrofi.

Secondo quanto ricostruito in fase d’indagine l’organizzazione criminale, presentava

una struttura stabile e ben articolata, riconducibile al “clan Gagliardi”,

riorganizzatosi dopo lo scioglimento dello storico clan La Torre, per anni egemone

nel territorio di Mondragone e riconducibile clan dei casalesi. A capo del sodalizio vi sarebbe un esponente di vertice, attualmente detenuto che, pur non raggiunto dalle odierne misure cautelari, avrebbe continuato a impartire direttive dal carcere a fiancheggiatori di rilievo rimasti in libertà.

Un clan violento

Il gruppo si sarebbe distinto per una marcata attitudine alla violenza, finalizzata a

creare condizioni di assoggettamento e intimidazione tali da garantire, secondo un

programma criminoso proiettato senza limiti temporali, il controllo delle attività

economiche del territorio e la realizzazione di profitti illeciti.

Nel corso delle indagini sono stati documentati numerosi episodi estorsivi ai danni

di imprenditori e operatori commerciali, commessi anche mediante aggressioni

fisiche e incendi di autovetture. Parte dei proventi sarebbe stata destinata al

sostentamento di detenuti ritenuti contigui al clan.

Il raid contro la Caserma

L’attività investigativa ha altresì consentito di documentare la programmazione di

un grave atto intimidatorio da parte di aspiranti affiliati che per dimostrare la propria

fedeltà e ottenere l’ingresso nel sodalizio, avrebbero dovuto esplodere colpi d’arma

da fuoco contro la caserma del Reparto Territoriale dei Carabinieri. L’azione non si è

concretizzata grazie alla predisposizione di adeguate misure di difesa passiva e a

mirati servizi di prevenzione.

Spaccio di droga e le armi del clan

E’ stata infine accertata la gestione di una strutturata attività di spaccio di sostanze

stupefacenti — prevalentemente cocaina, crack e hashish — ritenuta la principale

fonte di guadagno dell’organizzazione. All’attività avrebbero preso parte anche

soggetti esterni al clan. Migliaia le cessioni documentate, spesso effettuate attraverso

una vera e propria rete di consegne a domicilio : una piccola flotta di scooter

consentiva agli spacciatori di raggiungere rapidamente gli acquirenti, replicando un

servizio “delivery”. Nel corso dei riscontri investigativi sono stati complessivamente sequestrati circa 1.100 grammi di cocaina e 500 grammi di hashish, nonché una pistola Beretta cal. 7,65 con serbatoio e 9 cartucce e una pistola Beretta mod. 84, anch’essa completa di

serbatoio e 36 cartucce dello stesso calibro.

