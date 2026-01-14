Si crede un narcos da serie tv e nasconde 57 kg di droga nel Suv

PUBBLICITÀ

Un box auto trasformato in un vero e proprio hub della droga, capace di rifornire le principali piazze di spaccio della periferia est della Capitale. Questo hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato a Centocelle, dove un 50enne di origini calabresi, è stato arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma ad intercettare lo strano viavai dell’uomo che, usando un vecchio SUV, faceva la spola tra il deposito di droga e le piazze di spaccio. Una volta individuato, gli agenti lo hanno seguito discretamente per 24 ore attendendo il momento migliore per entrare in azione.

Hashish marchiato con etichette delle serie tv

L’uomo, originario della provincia di Cosenza, a pochi passi dalla sua abitazione romana, aveva in uso un garage al cui interno, tra varie attrezzature tipiche di un’officina meccanica, nascondeva droga marchiata con etichette inneggianti a serie tv e stereotipi criminali. Nel deposito gli agenti hanno trovato accatastati 120 panetti di hashish, oltre a 2 chili di cocaina ed una carabina -completa di munizioni- sprovvista di qualsiasi segno identificativo.

Sequestrati droga e kit

La droga rinvenuta, insieme a tutto il kit utilizzato per sporzionare la droga ed alcune centinaia di euro in contanti, sono stati sequestrati, così come l’altra sostanza stupefacente ed il danaro, di cui non ha saputo fornire indicazioni circa la provenienza, che sono stati poi trovati nell’abitazione a lui in uso. Per l’uomo è scattato immediatamente l’arresto, successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. È ora ristretto in carcere, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna