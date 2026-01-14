PUBBLICITÀ
HomeCronacaSi crede un narcos da serie tv e nasconde 57 kg di...
CronacaCronaca nazionale

Si crede un narcos da serie tv e nasconde 57 kg di droga nel Suv

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Si crede un narcos da serie tv e nasconde 57 kg di droga nel Suv
Si crede un narcos da serie tv e nasconde 57 kg di droga nel Suv
PUBBLICITÀ

Un box auto trasformato in un vero e proprio hub della droga, capace di rifornire le principali piazze di spaccio della periferia est della Capitale. Questo hanno scoperto gli agenti della Polizia di Stato a Centocelle, dove un 50enne di origini calabresi, è stato arrestato ed è ora gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Roma ad intercettare lo strano viavai dell’uomo che, usando un vecchio SUV, faceva la spola tra il deposito di droga e le piazze di spaccio. Una volta individuato, gli agenti lo hanno seguito discretamente per 24 ore attendendo il momento migliore per entrare in azione.

PUBBLICITÀ

Hashish marchiato con etichette delle serie tv

L’uomo, originario della provincia di Cosenza, a pochi passi dalla sua abitazione romana, aveva in uso un garage al cui interno, tra varie attrezzature tipiche di un’officina meccanica, nascondeva droga marchiata con etichette inneggianti a serie tv e stereotipi criminali. Nel deposito gli agenti hanno trovato accatastati 120 panetti di hashish, oltre a 2 chili di cocaina ed una carabina -completa di munizioni- sprovvista di qualsiasi segno identificativo.

Sequestrati droga e kit

La droga rinvenuta, insieme a tutto il kit utilizzato per sporzionare la droga ed alcune centinaia di euro in contanti, sono stati sequestrati, così come l’altra sostanza stupefacente ed il danaro, di cui non ha saputo fornire indicazioni circa la provenienza, che sono stati poi trovati nell’abitazione a lui in uso. Per l’uomo è scattato immediatamente l’arresto, successivamente convalidato dall’Autorità giudiziaria. È ora ristretto in carcere, gravemente indiziato del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Per completezza si precisa che le evidenze investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati