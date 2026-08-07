Si finge addetto alle pulizie dell’hotel e violenta la turista, fermato 37enne a Sorrento

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I carabinieri della stazione di Sorrento hanno fermato un 37enne di origini marocchine perchè gravemente indiziato dei reati di furto con strappo aggravato e di violenza sessuale aggravata ai danni di una turista australiana, ospite di una struttura ricettiva della costiera sorrentina.

Secondo quanto accertato dai militari, l’indagato si sarebbe presentato nella camera dove soggiornava la vittima, qualificandosi come addetto alle pulizie e avrebbe preteso dalla donna il pagamento della tassa di soggiorno e successivamente le avrebbe strappato dalle mani il portafoglio.

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Nello stesso contesto il fermato avrebbe afferrato la vittima alle spalle, l’avrebbe palpeggiata ai glutei e l’avrebbe baciata sul collo. L’uomo si sarebbe allontanato dopo la reazione della persona offesa. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze dei presenti, i Carabinieri sono riusciti ad identificare il 37enne e a raccogliere gravi indizi di colpevolezza a suo carico.