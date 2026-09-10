Si schianta contro il camion lungo l’Ofantina, Marco muore a 46 anni

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Marco Iuliano è morto e c’è anche un ferito grave. Questo è il bilancio di un incidente verificatosi poco dopo le quattro di stamattina sull’Ofantina bis, strada statale che collega Avellino ai centri dell’Alta Irpinia. All’interno della galleria Colle Tagliabosco, nel territorio del comune di Nusco, si sono scontrati frontalmente un’auto e un compattatore della raccolta rifiuti. L’impatto non ha dato scampo al 46enne alla guida dell’auto.

È stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco già morto. L’autista del camion è stato ricoverato in Codice Rosso all’ospedale Moscati di Avellino. Il traffico sull’arteria è stato bloccato per diverse ore e deviato da personale dell’Anas su percorsi alternativi. I carabinieri della Compagnia di Montella stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente: la Procura ha disposto il sequestro dei automezzi coinvolti.

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Le dediche per Marco Iuliano

“MARCO ERA UN BRAVISSIMO RAGAZZO EDUCATO E RISPETTOSO. ED ERA UN BRAVISSIMO RAGAZZO E ONESTO. STIAMO TUTTI INTORNO ALLA FAMIGLIA DI MARCO IULIANO.😭😭😭😭CI HA COMMOSSI A TUTTI QUESTA MATTINA PER LA SUA PERDITA 😭😭 MARCO SARAI NEI NOSTRI CUORI DI TUTTI”, ha scritto Carmine sui social.

“La tragica e prematura scomparsa di Marco Iuliano, conosciuto da tutti come “Marco Nes”, ha gettato nel dolore l’intera comunità. Marco era un ragazzo capace di farsi voler bene grazie alla sua semplicità, al suo carattere sincero e al suo modo spontaneo di stare tra la gente. Per molti era un amico, una presenza familiare, una persona profondamente intrecciata alla vita quotidiana del nostro paese. La sua assenza lascia oggi un vuoto immenso, difficile da accettare e impossibile da colmare.

In momenti come questo, il dolore è così grande che le parole sembrano non riuscire a contenerlo. Il dolore della sua famiglia è il dolore di un’intera comunità, sconvolta e incredula di fronte a una perdita tanto improvvisa e ingiusta.

L’Amministrazione Comunale, profondamente colpita e addolorata, si stringe con affetto, rispetto e sincera partecipazione alla famiglia Iuliano, ai parenti, agli amici e a tutte le persone che hanno conosciuto, stimato e voluto bene a Marco.

Un pensiero particolare, colmo di vicinanza e affetto, va anche al nostro Sindaco e alla sua famiglia, colpiti direttamente da questo gravissimo lutto”, ha scritto Joseph.