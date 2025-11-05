Si spara ancora nell’hinterland, 42enne centrato a Volla

PUBBLICITÀ

Notte di paura nell’area orientale di Napoli. Intorno all’una, un uomo di 42 anni di Cercola è stato raggiunto da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava nei pressi del Parco Palladino a Volla.

Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, l’uomo sarebbe stato colpito da sconosciuti senza alcun apparente motivo. Ferito al piede, è riuscito a raggiungere l’ospedale Pellegrini di Napoli, dove è tuttora ricoverato. Le sue condizioni sono considerate stabili: non è in pericolo di vita e la prognosi è di 30 giorni per una ferita causata da arma da fuoco al calcagno sinistro.

Sulla vicenda indagano i carabinieri di Volla, impegnati a ricostruire dinamica e movente del raid armato, oltre che a identificare gli autori del gesto.

Un episodio improvviso e ancora avvolto dal mistero, che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nella zona.