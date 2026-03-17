Si toglie la vita dopo la fine della relazione, addio al 17enne Francesco

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Lunedì Francesco è stato trovato morto impiccato a una pianta nei pressi della sua casa, in provincia di Frosinone. Il corpo del 17enne è stato trovato dai genitori, purtroppo è stato inutile ogni tentativo di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno messo la salma a disposizione del sostituto procuratore di turno a Frosinone. Dalle prime informazioni, pare che il 17enne avesse avuto una discussione con la fidanzatina e i due si fossero lasciati.

La comunità studentesca dell’Istituto Volta ha voluto condividere il proprio cordoglio attraverso un messaggio social pubblicato nella tarda serata di ieri: “La comunità studentesca dell’Istituto esprime profondo dolore e sgomento per la scomparsa di Francesco, nostro compagno di scuola. In queste ore di grande tristezza, l’intera comunità scolastica si stringe con affetto e rispetto attorno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Francesco faceva parte della nostra quotidianità: delle nostre aule, dei corridoi della scuola, dei momenti condivisi tra compagni. Il suo ricordo resterà vivo tra gli studenti e tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Come rappresentanti degli studenti, a nome di tutta la comunità studentesca, esprimiamo le più sincere e sentite condoglianze alla sua famiglia”.

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