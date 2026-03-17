PUBBLICITÀ
HomeCronacaSi toglie la vita dopo la fine della relazione, addio al 17enne...
CronacaCronaca nazionale

Si toglie la vita dopo la fine della relazione, addio al 17enne Francesco

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Si toglie la vita dopo la fine della relazione, addio al 17enne Francesco
Si toglie la vita dopo la fine della relazione, addio al 17enne Francesco
PUBBLICITÀ

Lunedì Francesco è stato trovato morto impiccato a una pianta nei pressi della sua casa, in provincia di Frosinone. Il corpo del 17enne è stato trovato dai genitori, purtroppo è stato inutile ogni tentativo di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno messo la salma a disposizione del sostituto procuratore di turno a Frosinone. Dalle prime informazioni, pare che il 17enne avesse avuto una discussione con la fidanzatina e i due si fossero lasciati.

La comunità studentesca dell’Istituto Volta ha voluto condividere il proprio cordoglio attraverso un messaggio social pubblicato nella tarda serata di ieri: “La comunità studentesca dell’Istituto esprime profondo dolore e sgomento per la scomparsa di Francesco, nostro compagno di scuola. In queste ore di grande tristezza, l’intera comunità scolastica si stringe con affetto e rispetto attorno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli hanno voluto bene. Francesco faceva parte della nostra quotidianità: delle nostre aule, dei corridoi della scuola, dei momenti condivisi tra compagni. Il suo ricordo resterà vivo tra gli studenti e tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. Come rappresentanti degli studenti, a nome di tutta la comunità studentesca, esprimiamo le più sincere e sentite condoglianze alla sua famiglia”.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati