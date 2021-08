Simona sbranata dal branco di cani, morsi letali per la 20enne

Simona Cavallaro è morta dopo essere stata aggredita da un branco di cani randagi nella zona delle Serre Catanzaresi. La vittima 20enne era in gita assieme a degli amici nelle vicinanze di un’area picnic in località Monte Fiorino, nel territorio del comune di Satriano. Da quanto emerso la ragazza si sarebbe allontanata nei boschi dove è stata aggredita e uccisa dal branco. I cani erano una decina e di grossa taglia. I loro morsi, in punti vitali, non le avrebbero lasciato scampo: la giovane non è riuscita a divincolarsi e a scappare.

LA FUGA DELL’AMICO DI SIMONA

L’amico che si era addentrato con la vittima nel bosco, invece, è riuscito a fuggire e a nascondersi in un casolare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Soverato e il magistrato di turno assieme ai vigili del fuoco. I militari hanno informato del decesso i famigliari della ragazza. Sotto choc gli amici della vittima che erano partiti con lei per trascorrere qualche ora in spensieratezza. La notizia della morte della 20 si è subito diffusa a Soverato dove la vittima viveva con la famiglia.