Skipper napoletano morto in Sardegna, indagata l'armatrice del motoscafo

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Skipper napoletano morto in Sardegna, indagata l'armatrice del motoscafo
Skipper napoletano morto in Sardegna, indagata l'armatrice del motoscafo
C’è un’indagata nell’inchiesta sulla morte di Giovanni Marchionni, il 20enne di Bacoli trovato senza vita l’8 agosto 2025 a bordo di uno yacht ormeggiato a Portisco, a Olbia. Si tratta di Annalaura di Luggo, consigliere delegato del cantiere Fiart Mare di Bacoli e armatrice dell’imbarcazione.

La Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha iscritto la donna nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio colposo. La decisione arriva dopo l’ultimo sopralluogo disposto dagli inquirenti e affidato al consulente Giuseppe Mangano. Dalla perizia tecnica sarebbe emerso che le batterie dello yacht non fossero collocate in modo adeguato.

I legali della famiglia Marchionni, Maurizio Capozzo e Gabriele Satta, hanno fatto sapere di attendere con fiducia la conclusione delle indagini. L’indagata è difesa dagli avvocati Giampaolo Murrighile e Sebastiano Giaquinto. L’inchiesta è ancora in corso e servirà a chiarire eventuali responsabilità nella tragica vicenda.

Gianluca Spina
Gianluca Spina

