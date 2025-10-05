PUBBLICITÀ
Slot machine abusive nella sala scommesse a Frattamaggiore, multa salata per il titolare

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità.

Nella giornata di venerdì 3 ottobre, la Polizia di Stato ha effettuato servizi straordinari di controllo del territorio a Frattamaggiore.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Frattamaggiore con l’ausilio di personale dell’ASL Na 2, hanno effettuato controlli a Frattamaggiore dove hanno identificato 54 persone, di cui 10 con precedenti di polizia, controllato 30 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e contestato 5 violazioni del Codice della Strada.

Ancora, gli operatori hanno effettuato un controllo a due attività commerciali e ad una di queste è stata imposta la chiusura ad horas per ragioni igienico-sanitarie mentre, il titolare di un’altra attività commerciale è stato denunciato per aver installato abusivamente slot machines e per mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.

L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per mancanza della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) per la somministrazione di alimenti e bevande, per un ammontare totale di 5mila euro.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

