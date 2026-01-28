PUBBLICITÀ
CronacaCronaca locale

Smart imbottita di cocaina, inseguimento sull’A1 termina con un arresto nel Casertano

Un inseguimento ad alta velocità durato oltre 40 chilometri si è concluso con un maxi-sequestro di droga e un arresto nel Casertano. Tutto è iniziato all’altezza del comune di Caianiello, lungo il tratto dell’autostrada A1. Una pattuglia della Polstrada di Caserta ha intimato l’alt a una Smart che procedeva in modo sospetto. Il conducente, dopo un iniziale rallentamento, ha improvvisamente premuto sull’acceleratore, dando il via a una fuga verso sud. La corsa è proseguita per decine di chilometri fino a quando, con l’aiuto di altre due pattuglie da Napoli Nord, la corsa del fuggitivo si è arrestata definitivamente nel territorio di Marcianise. Durante l’inseguimento, nel tentativo di aprirsi un varco, l’uomo non ha esitato a speronare violentemente i veicoli di servizio, senza causare fortunatamente danni agli agenti.

Durate la perquisizione dell’auto sono state rinvenute due borse contenenti 19 panetti termosigillati che le analisi hanno confermato essere cocaina purissima per un peso complessivo di 21,569 kg.

L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Nelle ore scorse, il GIP del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. Le indagini proseguono ora per individuare la provenienza e la destinazione finale di un carico che, sul mercato, avrebbe fruttato milioni di euro.

