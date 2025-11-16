PUBBLICITÀ
HomeCronacaSmart si schianta contro un albero nel Napoletano, due feriti: uno è...
CronacaCronaca locale

Smart si schianta contro un albero nel Napoletano, due feriti: uno è grave

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Smart si schianta contro un albero nel Napoletano, due feriti: uno è grave
Smart si schianta contro un albero nel Napoletano, due feriti: uno è grave
PUBBLICITÀ

Grave incidente ieri sera a Casamicciola Terme, in via Montecito, dove un’auto è uscita improvvisamente di strada finendo la sua corsa contro un grosso pino ai margini della carreggiata. Lo riporta Il Mattino. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, una delle quali versa in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe perso il controllo salendo sul marciapiede e schiantandosi contro l’albero senza riuscire a frenare.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma tra le ipotesi considerate dagli investigatori c’è anche quella del fondo stradale reso insidioso dall’umidità serale, possibile responsabile della perdita di aderenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona mentre i feriti venivano stabilizzati. Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno; per uno dei due, considerate le gravi condizioni, si sta valutando un trasferimento urgente su terraferma.

PUBBLICITÀ

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati