Smart si schianta contro un albero nel Napoletano, due feriti: uno è grave

Grave incidente ieri sera a Casamicciola Terme, in via Montecito, dove un’auto è uscita improvvisamente di strada finendo la sua corsa contro un grosso pino ai margini della carreggiata. Lo riporta Il Mattino. Nell’impatto sono rimaste ferite due persone, una delle quali versa in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la vettura avrebbe perso il controllo salendo sul marciapiede e schiantandosi contro l’albero senza riuscire a frenare.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma tra le ipotesi considerate dagli investigatori c’è anche quella del fondo stradale reso insidioso dall’umidità serale, possibile responsabile della perdita di aderenza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza la zona mentre i feriti venivano stabilizzati. Entrambi sono stati trasferiti in codice rosso all’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno; per uno dei due, considerate le gravi condizioni, si sta valutando un trasferimento urgente su terraferma.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell’incidente.