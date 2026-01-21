PUBBLICITÀ
HomeCronacaSoldi e rifugio al latitante del clan, arrestati 7 favoreggiatori
CronacaCronaca locale

Soldi e rifugio al latitante del clan, arrestati 7 favoreggiatori

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Soldi e rifugio al latitante del clan, arrestati 7 favoreggiatori
Luca Occhiuzzi
PUBBLICITÀ

Avrebbero fornito assistenza materiale ed economica al latitante Luca Occhiuzzi, arrestato il 15 febbraio 2025, fornendogli beni alimentari e somme di denaro, veicolando anche per suo conto comunicazioni all’esterno. Sono 7 le persone poste ai domiciliari con l’accusa di favoreggiamento nella latitanza.

Il provvedimento, emesso su richiesta della Procura della Repubblica – Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, scaturisce dall’ampia attività di indagine coordinata dalla Dda di Catanzaro e condotta dai Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza, con l’obiettivo di rintracciare e arrestare il latitante.

PUBBLICITÀ

In fuga per il tentato omicidio del clan 

Occhiuzzi era ricercato dal 15 settembre 2022, data in cui si era sottratto alla custodia cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio, aggravato dal metodo mafioso, risalente al giugno del 2021, ai danni di un addetto al servizio di sicurezza di un locale notturno di Belvedere Marittimo. Quest’ultimo si era opposto a una presunta condotta estorsiva di Occhiuzzi in concorso con altri tre soggetti: avrebbero, infatti, preteso di consumare bevande senza pagare.

Tra gli indagati anche due donne, sentimentalmente legate a Occhiuzzi, che a vario titolo hanno posto a disposizione del latitante l’immobile dove è stato rintracciato e arrestato; garantendogli a disponibilità di un altro appartamento dove Occhiuzzi aveva trascorso un precedente periodo di latitanza. Gli avrebbero inoltre fornito assistenza materiale ed economica, procurandogli beni alimentari, somme di denaro e occupandosi di veicolare per suo conto comunicazioni all’esterno.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati